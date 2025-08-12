«Бавария» с минимальным преимуществом обыграла «Грассхоппер» в товарищеском матче

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над швейцарским «Грассхоппером» в товарищеском матче. Встреча в Цюрихе (Швейцария) завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Баварии» голы забили Леннарт Карл (20-я минута) и Джона-Даниэль Куси-Асаре (26). У «Грассхоппера» на 51-й минуте отличился Лорис Джандоменико.

16 августа в матче за Суперкубок Германии «Бавария» сыграет со «Штутгартом». 22 августа в 1-м туре чемпионата Германии команда Венсана Компани примет «Лейпциг».

«Грассхоппер» 24 августа в 4-м туре чемпионата Швейцарии дома сразится с клубом «Винтертур». После трёх туров первенства команда занимает 10-е место в турнирной таблице с одним очком. Всего в турнире участвуют 12 команд.