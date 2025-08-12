ЦСКА объявил об уходе Виллиана Роши, защитник продолжит карьеру в «Аль-Джазире»

ЦСКА в телеграм-канале объявил об уходе центрального защитника Виллиана Роши из клуба. Подчёркивается, что бразильский футболист продолжит карьеру в «Аль-Джазире». 30-летний игрок выступал за армейцев с 2022 года. За этот период защитник принял участие в 106 матчах Мир Российской Премьер-Лиги, Фонбет Кубка России и Суперкубка России.

«Вилл, спасибо за вклад в завоевание двух Кубков России, серебра и бронзы чемпионата России, а также Суперкубка России. Удачи в карьере!» — написано в сообщении красно-синих.

В 106 играх за красно-синих Роша отметился семью голами и девятью результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

