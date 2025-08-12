Вадим Шилов 2008 года рождения впервые забил за «Зенит»
17-летний полузащитник «Зенита» Вадим Шилов впервые забил за основную команду петербуржцев. Это произошло в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (3:0).
Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Кассьерра – 70' 2:0 Кассьерра – 78' 3:0 Шилов – 83'
Футболист вышел на замену на 67-й минуте и забил третий мяч петербуржцев в игре с казанской командой на 84-й минуте. Стоит отметить, что по ходу этой встречи хавбек также заработал пенальти, который реализовал Матео Кассьерра на 78-й минуте.
На данный момент «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы A Кубка России. В следующей игре турнира петербуржцы в гостях сыграют с «Оренбургом». Эта встреча состоится 26 августа.
В ближайшем матче сине-бело-голубые 16 августа в гостях сыграют со «Спартаком» в рамках Мир РПЛ.
Материалы по теме
Комментарии
