Главная Футбол Новости

Вадим Шилов 2008 года рождения впервые забил за «Зенит»

Вадим Шилов 2008 года рождения впервые забил за «Зенит»
Комментарии

17-летний полузащитник «Зенита» Вадим Шилов впервые забил за основную команду петербуржцев. Это произошло в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (3:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Кассьерра – 70'     2:0 Кассьерра – 78'     3:0 Шилов – 83'    

Футболист вышел на замену на 67-й минуте и забил третий мяч петербуржцев в игре с казанской командой на 84-й минуте. Стоит отметить, что по ходу этой встречи хавбек также заработал пенальти, который реализовал Матео Кассьерра на 78-й минуте.

На данный момент «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы A Кубка России. В следующей игре турнира петербуржцы в гостях сыграют с «Оренбургом». Эта встреча состоится 26 августа.

В ближайшем матче сине-бело-голубые 16 августа в гостях сыграют со «Спартаком» в рамках Мир РПЛ.

Даку обидно лишился нового супергола. А потом «Зенит» растоптал «Рубин» за 13 минут! Видео
