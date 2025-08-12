Юрий Горшков: благодаря победе над «Рубином» «Зенит» будет лучше готов к «Спартаку»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о победе команды в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Рубином» (3:0).

«После поражения в чемпионате сегодня команда показала самую правильную реакцию. Те футболисты, которые сегодня играли, показали себя с хорошей стороны и доказали, что они готовы. За счёт этой победы над «Рубином» «Зенит» станет сильнее эмоционально и будет хорошо готов к субботней игре со «Спартаком», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На 62-й минуте Мирлинд Даку открыл счёт в этой игре и вывел «Рубин» вперёд, но взятие ворот отменили, поскольку в одном из предыдущих эпизодов защитник казанцев Егор Тесленко сыграл рукой. Матео Кассьерра на 70-й минуте вывел «Зенит» вперёд. На 78-й минуте Кассьерра реализовал пенальти и оформил дубль. На 84-й минуте Вадим Шилов забил третий мяч хозяев поля.

