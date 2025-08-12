Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
22:00 Мск
Юрий Горшков: матчи со «Спартаком» всегда особенные, и не только для меня

Защитник «Зенита» Юрий Горшков поделился мнением о грядущем матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (16 августа). Сегодня, 12 августа, команда Сергея Семака победила «Рубин» (3:0) в игре 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
— Вадим сам про себя расскажет. При счёте 1:0 Шилов заработал пенальти, и при более крупном счёте команда была бы готова отдать ему шанс пробить.

— Предстоящую игру со «Спартаком» называют битвой команд, неудачно начавших сезон.
— Матчи со «Спартаком» всегда особенные, и не только для меня. Если помните, тот сезон «Краснодар» начал с трёх ничьих в чемпионате. Впереди ещё много очков в розыгрыше, — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

