17-летний воспитанник «Зенита» Шилов высказался о дебюте за команду в Кубке России

17-летний футболист «Зенита» Вадим Шилов заявил, что испытал сильные эмоции после дебюта за петербургскую команду в матче Фонбет Кубка России с казанским «Рубином». Встреча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 3:0 в пользу «Зенита», Шилов вышел на замену во втором тайме, заработал пенальти и забил гол.

— За три дня до матча знал, что сыграю с «Рубином». Перед выходом на поле немного нервничал, а потом отпустило. Какие эмоции от гола? Вы сами всё видели. Испытывал самое лучшее чувство, когда «Вираж» скандировал мою фамилию.

— Что сказал Семак после матча?

— Я его больше не видел, не встречался с ним (смеётся). Партнёры по команде сказали, что я молодец и нужно работать дальше, — передаёт слова Шилова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.