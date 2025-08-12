Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

17-летний воспитанник «Зенита» Шилов высказался о дебюте за команду в Кубке России

17-летний воспитанник «Зенита» Шилов высказался о дебюте за команду в Кубке России
Аудио-версия:
17-летний футболист «Зенита» Вадим Шилов заявил, что испытал сильные эмоции после дебюта за петербургскую команду в матче Фонбет Кубка России с казанским «Рубином». Встреча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 3:0 в пользу «Зенита», Шилов вышел на замену во втором тайме, заработал пенальти и забил гол.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Кассьерра – 70'     2:0 Кассьерра – 78'     3:0 Шилов – 83'    

— За три дня до матча знал, что сыграю с «Рубином». Перед выходом на поле немного нервничал, а потом отпустило. Какие эмоции от гола? Вы сами всё видели. Испытывал самое лучшее чувство, когда «Вираж» скандировал мою фамилию.

— Что сказал Семак после матча?
— Я его больше не видел, не встречался с ним (смеётся). Партнёры по команде сказали, что я молодец и нужно работать дальше, — передаёт слова Шилова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

