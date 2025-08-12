Мбаппе забил первый гол за «Реал» в футболке с 10-м номером

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился первым забитым мячом после смены игрового номера на 10-й. Французский футболист сделал это в товарищеском матче с «Тиролем». Он поразил ворота австрийской команды на 13-й минуте. На 59-й минуте Мбаппе оформил дубль.

В минувшем сезоне нападающий играл за «сливочных» с девятым номером на футболке. С «десяткой» на спине выступал полузащитник Лука Модрич, покинувший «Королевский клуб» нынешним летом.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

