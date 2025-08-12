«Мне нужен другой тип вратаря». Луис Энрике — об исключении Доннаруммы из состава «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об исключении вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из заявки команды на матч Суперкубка УЕФА с «Тоттенхэмом», который состоится 13 августа.

«Доннарумма исключён из состава, это моё собственное решение. Я на 100% ответственен за это. Мне нужен другой тип вратаря, и я принял это решение. Джиджио — один из лучших голкиперов в мире», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

9 августа «ПСЖ» объявил о трансфере вратаря Люка Шевалье из «Лилля». Сообщалось, что именно он рассматривается испанским тренером в качестве нового основного голкипера команды.