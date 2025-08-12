Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Мне нужен другой тип вратаря». Луис Энрике — об исключении Доннаруммы из состава «ПСЖ»

Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об исключении вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из заявки команды на матч Суперкубка УЕФА с «Тоттенхэмом», который состоится 13 августа.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
«Доннарумма исключён из состава, это моё собственное решение. Я на 100% ответственен за это. Мне нужен другой тип вратаря, и я принял это решение. Джиджио — один из лучших голкиперов в мире», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

9 августа «ПСЖ» объявил о трансфере вратаря Люка Шевалье из «Лилля». Сообщалось, что именно он рассматривается испанским тренером в качестве нового основного голкипера команды.

Официально
«ПСЖ» не включил Доннарумму в заявку на матч за Суперкубок УЕФА
«ПСЖ» загнал Доннарумму в угол. У вратаря три варианта решения по своему будущему
«ПСЖ» загнал Доннарумму в угол. У вратаря три варианта решения по своему будущему
