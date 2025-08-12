Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Шилов поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Вадим Шилов высказался о предстоящем матче с московским «Спартаком» в рамках 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Эта игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 16 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Думаю, победа над «Рубином» исправит вектор настроения перед игрой со «Спартаком». Мы прервали не очень удачную серию. Думаю, будет очень хороший матч со «Спартаком». 100% «Зенит» — фаворит в этой встрече», — передаёт слова Шилова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После четырёх стартовых туров «Спартак» с четырьмя очками в активе располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» находится на восьмом месте с пятью очками.

