«Спартак» — «Динамо» Мх: команды не открыли счёт в первом тайме матча Кубка России

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым из Астрахани. Команды не открыли счёт в первом тайме, счёт после первых 45 минут — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».