Дубль Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Тироль» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч между австрийским «Тиролем» и мадридским «Реалом». Игра проходила на стадионе «Тиволи Тироль» в Инсбруке. В качестве главного арбитра встречи выступил Маркус Хаметер из Австрии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
12 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
Тироль
Ваттенс, Австрия
Окончен
0 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Милитао – 10' 0:2 Мбаппе – 13' 0:3 Мбаппе – 59' 0:4 Родриго – 81'
В начале игры счёт открыл защитник Эдер Милитао. На 13-й минуте нападающий Килиан Мбаппе укрепил преимущество «сливочных». На 59-й минуте Мбаппе оформил дубль. На 81-й минуте крайний нападающий Родриго забил четвёртый мяч «Королевского клуба» во встрече.
В 1-м туре нового сезона испанской Примеры «Реал» встретится с «Осасуной». Игра состоится 19 августа.
