Дубль Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Тироль» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между австрийским «Тиролем» и мадридским «Реалом». Игра проходила на стадионе «Тиволи Тироль» в Инсбруке. В качестве главного арбитра встречи выступил Маркус Хаметер из Австрии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей.

В начале игры счёт открыл защитник Эдер Милитао. На 13-й минуте нападающий Килиан Мбаппе укрепил преимущество «сливочных». На 59-й минуте Мбаппе оформил дубль. На 81-й минуте крайний нападающий Родриго забил четвёртый мяч «Королевского клуба» во встрече.

В 1-м туре нового сезона испанской Примеры «Реал» встретится с «Осасуной». Игра состоится 19 августа.

