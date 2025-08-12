Скидки
Главная Футбол Новости

Дубль Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Тироль» в товарищеском матче

Дубль Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Тироль» в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч между австрийским «Тиролем» и мадридским «Реалом». Игра проходила на стадионе «Тиволи Тироль» в Инсбруке. В качестве главного арбитра встречи выступил Маркус Хаметер из Австрии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
12 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
Тироль
Ваттенс, Австрия
Окончен
0 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Милитао – 10'     0:2 Мбаппе – 13'     0:3 Мбаппе – 59'     0:4 Родриго – 81'    

В начале игры счёт открыл защитник Эдер Милитао. На 13-й минуте нападающий Килиан Мбаппе укрепил преимущество «сливочных». На 59-й минуте Мбаппе оформил дубль. На 81-й минуте крайний нападающий Родриго забил четвёртый мяч «Королевского клуба» во встрече.

В 1-м туре нового сезона испанской Примеры «Реал» встретится с «Осасуной». Игра состоится 19 августа.

Новости. Футбол
