«Фенербахче» Моуринью разгромил «Фейеноорд» в матче квалификации ЛЧ с семью голами

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и «Фейеноордом». Игра проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев. Трансляцию этой встречи можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В составе команды Жозе Моуринью голами отметились Арчи Браун, Джон Дуран, Фред, Юссеф Эн-Несири и Андерсон Талиска. За «Фейеноорд» дублем отметился Цуёси Ватанабэ.

Первый матч между командами закончился со счётом 2:1 в пользу «Фейеноорда». За нидерландский клуб забитыми мячами отметились полузащитник Квинтен Тимбер и нападающий Анис Хадж Мусса. Единственный гол турецкой команды забил полузащитник Софьян Амрабат.

Таким образом, турецкий гранд победил нидерландский клуб со счётом 6:4 по сумме двух встреч и вышел в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов.

