Футбол Новости

Фенербахче — Фейеноорд, результат матча 12 августа 2025, счет 5:2, матч квалификации Лиги чемпионов 2025/2026

«Фенербахче» Моуринью разгромил «Фейеноорд» в матче квалификации ЛЧ с семью голами
Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и «Фейеноордом». Игра проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев. Трансляцию этой встречи можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
5 : 2
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
0:1 Ватанабэ – 41'     1:1 Браун – 44'     2:1 Дуран – 45+2'     3:1 Фред – 55'     4:1 Эн-Несири – 83'     4:2 Ватанабэ – 89'     5:2 Талиска – 90+6'    

В составе команды Жозе Моуринью голами отметились Арчи Браун, Джон Дуран, Фред, Юссеф Эн-Несири и Андерсон Талиска. За «Фейеноорд» дублем отметился Цуёси Ватанабэ.

Первый матч между командами закончился со счётом 2:1 в пользу «Фейеноорда». За нидерландский клуб забитыми мячами отметились полузащитник Квинтен Тимбер и нападающий Анис Хадж Мусса. Единственный гол турецкой команды забил полузащитник Софьян Амрабат.

Таким образом, турецкий гранд победил нидерландский клуб со счётом 6:4 по сумме двух встреч и вышел в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов.

