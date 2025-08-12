Скидки
Футбол Новости

Киевское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги чемпионов, проиграв кипрскому «Пафосу»

Киевское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги чемпионов, проиграв кипрскому «Пафосу»
Комментарии

Киевское «Динамо» потерпело поражение от кипрского «Пафоса» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча в Пафосе завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Окончен
2 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Оршич – 3'     2:0 Коррея – 55'    

Голы забили Мислав Оршич (третья минута) и Жоау Коррея (55).

Первая игра в польском Люблине, где номинальными хозяевами были киевляне, завершилась минимальной победой «Пафоса». По сумме двух встреч (3:0) кипрский клуб вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары между польским клубом «Лех» и «Црвеной Звездой» из Сербии (первый матч — 1:3).

Первый матч «Пафоса» в раунде плей-офф пройдёт в гостях 19 августа, ответная игра состоится 26 августа на Кипре.

