Футбол Новости

Фото: игрок клуба английского пятого дивизиона получил травму лица, попытавшись забить гол

Фото: игрок клуба английского пятого дивизиона получил травму лица, попытавшись забить гол
«Карлайл Юнайтед» переиграл «Уокинг» (2:0) в гостевом матче 1-го тура английской Национальной лиги, что является пятым дивизионом в системе лиг этой страны. Эта игра также запомнилась серьёзной травмой футболиста команды из Камбрии Люка Армстронга.

Нападающий, права на которого принадлежат шотландскому «Мазервеллу», на 57-й минуте встречи забил первый гол своей команды, позднее он мог оформить дубль, но вместо этого получил повреждение. Во время одного из эпизодов голкипер команды хозяев Крэйг Росс отразил удар, Армстронг попытался добить мяч в сетку головой, однако вратарь во время борьбы за мяч ударил ногой по лицу нападающего. Стоит отметить: нарушение правил в данном эпизоде не было зафиксировано, поскольку Росс сначала коснулся мяча. Взятия ворот не произошло, а Армстронгу потребовалась замена из-за серьёзной травмы лица.

«Тоттенхэм» объявил о тяжёлой травме Мэддисона, игроку предстоит операция
