Виллиан Роша обратился к болельщикам ЦСКА после ухода из клуба

Защитник Виллиан Роша записал обращение к болельщикам ЦСКА. Сегодня, 12 августа, красно-синие объявили об уходе бразильского футболиста из клуба. Игрок продолжит карьеру в «Аль-Джазире». Роша выступал в составе армейцев с 2022 года.

«Привет, болельщики ЦСКА. Я прощаюсь с вами. Хотел сказать вам огромное спасибо. Поблагодарить за всё, что мы пережили. Три года — огромная радость. Три титула выиграно. К сожалению, немного не хватило нам взять чемпионат, но я буду среди болельщиков болеть за вас.

Хотел бы также поблагодарить одноклубников за теплоту, когда я приехал, все приняли меня очень тепло. Хотел поблагодарить клуб, прекрасный клуб, даже слов нет. Клуб всегда был рядом, делал всё, чтобы я чувствовал себя как дома, чтобы я чувствовал себя счастливым. Хотел поблагодарить вас за всё. Спасибо огромное, и станьте чемпионом в этом году. Я буду среди болельщиков, буду поддерживать вас, хорошо? Обнимаю вас крепко, я с вами», — сказал Роша в видео в телеграм-канале ЦСКА.

