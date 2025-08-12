Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
«Копенгаген» забил пять голов «Мальмё» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов

Аудио-версия:
Завершён ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались датский «Копенгаген» и шведский «Мальмё». Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали «львы», первый матч этих команд закончился со счётом 0:0. Встреча прошла на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания). В качестве главного арбитра матча выступил Хосе Санчес Мартинес (Испания).

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
5 : 0
Мальмё
Мальмё, Швеция
1:0 Хуэскас – 31'     2:0 Роберт – 43'     3:0 Эльюнусси – 51'     4:0 Маттссон – 67'     5:0 Роберт – 69'    

Родриго Хуэскас открыл счёт на 31-й минуте, Роберт на 43-й минуте удвоил преимущество команды. Мохамед Эльюнусси на 51-й минуте забил третий мяч датской команды, Магнус Маттссон увеличил разрыв в счёте на 67-й минуте, на 69-й минуте Роберт оформил дубль.

В следующем раунде «Копенгаген» сразится со швейцарским «Базелем». «Мальмё» в плей-офф Лиги Европы встретится с чешской «Сигмой».

Календарь квалификации Лиги чемпионов
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов
