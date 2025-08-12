Скидки
Главная Футбол Новости

Брюгге — Ред Булл Зальцбург, результат матча 12 августа 2025, счет 2:2, матч квалификации Лиги чемпионов 2025/2026

«Брюгге» совершил камбэк и выбил «Ред Булл Зальцбург» из Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Ред Булл Зальцбург». Игра проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 20:30 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 2
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0:1 Расмуссен – 18'     0:2 Байду – 43'     1:2 Сейс – 61'     2:2 Боргес – 83'     3:2 Ванакен – 90+4'    

На 18-й минуте счёт открыл защитник гостей Якоб Расмуссен. В конце первого тайма нападающий Эдмунд Байду укрепил преимущество австрийской команды. На 61-й минуте защитник Хоакин Сейс сократил отставание «Брюгге». На 83-й минуте нападающий Карлос Боргес восстановил равновесие. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник Ханс Ванакен вывел бельгийский клуб вперёд.

Первая встреча между командами завершилась со счётом 1:0 в пользу бельгийского клуба. Таким образом, «Брюгге» вышел в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов, а «Ред Булл Зальцбург» сыграет в квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
