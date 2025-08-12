Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Брюгге» совершил камбэк и выбил «Ред Булл Зальцбург» из Лиги чемпионов

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Ред Булл Зальцбург». Игра проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 18-й минуте счёт открыл защитник гостей Якоб Расмуссен. В конце первого тайма нападающий Эдмунд Байду укрепил преимущество австрийской команды. На 61-й минуте защитник Хоакин Сейс сократил отставание «Брюгге». На 83-й минуте нападающий Карлос Боргес восстановил равновесие. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник Ханс Ванакен вывел бельгийский клуб вперёд.

Первая встреча между командами завершилась со счётом 1:0 в пользу бельгийского клуба. Таким образом, «Брюгге» вышел в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов, а «Ред Булл Зальцбург» сыграет в квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы.

