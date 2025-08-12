Скидки
Главная Футбол Новости

Фанаты «Бешикташа» оставили около 5 млн комментариев с просьбой подписать Санчо

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может перейти в «Бешикташ». Фанаты турецкого клуба оставили около 5 млн комментариев на странице футболиста в одной из социальных сетей с призывом подписать контракт с их любимым клубом.

Ранее президент «Бешикташа» Сердар Адали также выразил надежду на сотрудничество с этим игроком. Стоит отметить, что главным тренером чёрно-белых является Уле-Гуннар Сульшер, с которым Санчо уже работал в «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Санчо выступал в составе «Челси» в рамках аренды. Он сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач.

