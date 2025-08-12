Спортивный директор «Спартака» Кахигао сообщил, что не собирается покидать клуб

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил, продолжил ли он работу в стане красно-белых.

– Останетесь ли вы в «Спартаке»?

– Да, конечно, — приводит слова Кахигао «Матч ТВ».

Испанский специалист занял должность спортивного директора российского клуба в январе 2025 года. В минувшем сезоне красно-белые заняли четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, заработав 57 очков. В Фонбет Кубке России московская команда дошла до финала Пути регионов.

После четырёх туров нынешнего сезона чемпионата России красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 11-й строчке.

