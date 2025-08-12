Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак — Динамо Махачкала, результат матча 12 августа 2025, счет 1:1 (3:4 по пенальти), 2-й тур Пути РПЛ Кубка России 2025/2026

«Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в серии пенальти матча Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча группы С на «Лукойл Арене» завершилась со счётом 1:1 (3:4 пен.) в пользу гостей.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

У махачкалинцев гол на 87-й минуте забил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен за нарушение правил Пабло Солари на Темиркане Сундукове в штрафной площади. На 90+5-й минуте счёт сравнял Руслан Литвинов, который головой замкнул подачу Даниила Зорина с фланга.

В серии пенальти сильнее оказалась команда из Махачкалы — 4:3. У «Динамо» пенальти не реализовал Гамид Агаларов. У красно-белых не забили Даниил Зорин и Роман Зобнин. Во всех случаях 11-метровые удары отразили вратари.

Махачкалинское «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева набрало пять очков и идёт на первом месте в таблице группы С. «Спартак», который возглавляет Деян Станкович, с четырьмя очками располагается на втором месте.

В 3-м туре группы С 27 августа махачкалинцы сыграют в гостях с «Ростовом», «Спартак» днём ранее примет «Пари Нижний Новгород».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
Станкович душит «Спартак» своими эмоциями. Метод Анчелотти подошёл бы клубу лучше
Станкович душит «Спартак» своими эмоциями. Метод Анчелотти подошёл бы клубу лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android