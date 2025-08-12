«Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в серии пенальти матча Кубка России

Московский «Спартак» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча группы С на «Лукойл Арене» завершилась со счётом 1:1 (3:4 пен.) в пользу гостей.

У махачкалинцев гол на 87-й минуте забил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен за нарушение правил Пабло Солари на Темиркане Сундукове в штрафной площади. На 90+5-й минуте счёт сравнял Руслан Литвинов, который головой замкнул подачу Даниила Зорина с фланга.

В серии пенальти сильнее оказалась команда из Махачкалы — 4:3. У «Динамо» пенальти не реализовал Гамид Агаларов. У красно-белых не забили Даниил Зорин и Роман Зобнин. Во всех случаях 11-метровые удары отразили вратари.

Махачкалинское «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева набрало пять очков и идёт на первом месте в таблице группы С. «Спартак», который возглавляет Деян Станкович, с четырьмя очками располагается на втором месте.

В 3-м туре группы С 27 августа махачкалинцы сыграют в гостях с «Ростовом», «Спартак» днём ранее примет «Пари Нижний Новгород».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».