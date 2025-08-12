«Спартак» — «Динамо» Мх: команды выявят победителя матча Кубка России в серии пенальти

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым из Астрахани. Счёт после основного времени — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 87-й минуте счёт открыл форвард махачкалинцев Гамид Агаларов, который реализовал пенальти. На 90+5-й минуте счёт сравнял Руслан Литвинов, головой замкнувший подачу Даниила Зорина с фланга.

Команды определят победителя в послематчевой серии пенальти.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».