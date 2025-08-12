Экс-игрок «Зенита» Аксель Витсель перешёл в «Жирону»

Бельгийский полузащитник Аксель Витсель в качестве свободного агента пополнил состав «Жироны». Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Футболист подписал со своей новой командой трудовой договор, срок действия которого рассчитан на один сезон. Контракт предполагает автоматическое продление сотрудничества ещё на один год при выполнении определённых условий.

Аксель Витсель выступал за «Зенит» в чемпионате России с 2012 по 2016 год. После ухода из российского клуба Витсель перебрался в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Летом 2018-го бельгиец вернулся в Европу и заключил контракт с дортмундской «Боруссией». С 2022 по 2025 год он защищал цвета мадридского «Атлетико».