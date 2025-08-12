ЦСКА в шаге от покупки центрального защитника «Васко да Гама» — Силверио

Сделка по трансферу центрального защитника «Васко да Гама» Жуана Виктора в московский ЦСКА находится на финальном этапе. В ближайшие дни должно состояться официальное подтверждение этого перехода. Об этом сообщает O Janeiro со ссылкой на журналиста Родриго Силверио.

Ранее СМИ сообщали, что бразильский клуб рассматривает предложение красно-синих в размере € 4,5 млн за 100% прав на 27-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Виктор провёл в чемпионате Бразилии 16 матчей и забил один гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

