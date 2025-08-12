Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станкович покинул ложу после гола «Динамо» Мх «Спартаку» в концовке матча Кубка России

Станкович покинул ложу после гола «Динамо» Мх «Спартаку» в концовке матча Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович покинул ложу после гола махачкалинского «Динамо» в ворота красно-белых в концовке матча Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

Фото: Кадры трансляции «Матч ТВ»

Сегодня, 12 августа, «Спартак» дома проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в серии пенальти — 1:1 (3:4 пен.). Махачкалинцы открыли счёт на 87-й минуте после того, как 11-метровый удар реализовал Гамид Агаларов. На 90+5-й минуте Руслан Литвинов сравнял счёт и перевёл игру в серию послематчевых ударов, где красно-белые потерпели поражение.

После гола Агаларова Станкович, смотревший матч из ложи стадиона из-за дисквалификации, покинул своё место. С бровки командой руководил Ненад Сакич, помощник Деяна.

Махачкалинское «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева набрало пять очков и идёт на первом месте в таблице группы С. «Спартак», который возглавляет Деян Станкович, с четырьмя очками располагается на втором месте.

В 3-м туре группы С 27 августа махачкалинцы сыграют в гостях с «Ростовом», «Спартак» днём ранее примет «Пари Нижний Новгород».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
«Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в серии пенальти матча Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android