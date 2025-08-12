Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Станкович покинул ложу после гола «Динамо» Мх «Спартаку» в концовке матча Кубка России

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович покинул ложу после гола махачкалинского «Динамо» в ворота красно-белых в концовке матча Фонбет Кубка России.

Фото: Кадры трансляции «Матч ТВ»

Сегодня, 12 августа, «Спартак» дома проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в серии пенальти — 1:1 (3:4 пен.). Махачкалинцы открыли счёт на 87-й минуте после того, как 11-метровый удар реализовал Гамид Агаларов. На 90+5-й минуте Руслан Литвинов сравнял счёт и перевёл игру в серию послематчевых ударов, где красно-белые потерпели поражение.

После гола Агаларова Станкович, смотревший матч из ложи стадиона из-за дисквалификации, покинул своё место. С бровки командой руководил Ненад Сакич, помощник Деяна.

Махачкалинское «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева набрало пять очков и идёт на первом месте в таблице группы С. «Спартак», который возглавляет Деян Станкович, с четырьмя очками располагается на втором месте.

В 3-м туре группы С 27 августа махачкалинцы сыграют в гостях с «Ростовом», «Спартак» днём ранее примет «Пари Нижний Новгород».