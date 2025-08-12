Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Бавария» может подписать Доннарумму в качестве замены для Нойера — Педулла

Аудио-версия:
Комментарии

«Бавария» собирает информацию о 26-летнем вратаре «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме. В немецком гранде предполагают, что грядущий сезон станет последним для 39-летнего голкипера Мануэля Нойера. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла для Football Italia.

По информации источника, активный интерес к итальянскому вратарю также проявляет «Манчестер Сити». Приход Доннаруммы в этот английский клуб будет во многом зависеть от будущего Эдерсона в стане «горожан».

Ранее футболист сборной Италии объявил об уходе из французского гранда. Действующее трудовое соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Комментарии
