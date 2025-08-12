Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 12 августа, календарь, таблица

Сегодня, 12 августа, во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России сезона-2025/2026 12 августа:

«Акрон» — ЦСКА — 1:1 (5:4 пен.);

«Зенит» — «Рубин» — 3:0;

«Спартак» — «Динамо» (Махачкала) — 1:1 (3:4 пен.).

В среду, 13 августа, пройдут ещё четыре встречи 2-го тура Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026: «Оренбург» — «Ахмат», «Локомотив» — «Балтика», «Сочи» — «Крылья Советов», «Динамо» — «Краснодар».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».