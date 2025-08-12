Тренер «Спартака» Сакич прокомментировал поражение от «Динамо» Махачкала

Тренер «Спартака» Ненад Сакич поделился мнением о поражении красно-белых в серии пенальти в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:1, 3:4 пен.).

«Хотели победить в этой игре. Довольствуемся одним очком. Из положительного можно отметить, что ребята верили и не сдавались. Брака было много. Ситуация сложная. Где-то ребятам не хватает уверенности в себе», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

У махачкалинцев гол на 87-й минуте забил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен за нарушение правил Пабло Солари на Темиркане Сундукове в штрафной площади. На 90+5-й минуте счёт сравнял Руслан Литвинов, который головой замкнул подачу Даниила Зорина с фланга.

Материалы по теме Тренер «Спартака» Сакич объяснил отсутствие Жедсона в заявке команды на матч с «Динамо» Мх

Как появился «Спартак»: