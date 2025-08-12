Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Рубином» в Кубке России

Тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Рубином» в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий на тему победы в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (3:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Кассьерра – 70'     2:0 Кассьерра – 78'     3:0 Шилов – 83'    

«Хочется поблагодарить болельщиков, которые в каждом кубковом матче активно поддерживают нас, приходят. И, конечно, хотелось их порадовать своей игрой, хорошим результатом. По матчу — первый тайм был достаточно хорошим с точки зрения контроля мяча, движения. Может быть, немножко не хватало остроты в завершении. В целом нормально смотрелся первый тайм. Во втором тайме, конечно, немножко количество брака и невынужденных ошибок испортило впечатление от целостности матча. Уже так разбился на какие-то эпизоды, были хорошие моменты, были не очень хорошие моменты. И, конечно же, пропустив мяч, вместо 0:1 сыграть 3:0 — эмоционально это плюс для команды.

После первого нашего забитого уже мяча, который был засчитан, игра немножко раскрылась, стало больше свободного пространства. Я думаю, что [помогли] хорошие контратаки. Здесь Шилов вышел, молодец. И пенальти заработал, и мяч забил хороший. И Педро вышел хорошо, немножко освежили игру, ускорили её и дали именно то движение и то качество, которое было необходимо для того, чтобы победить сегодня», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

