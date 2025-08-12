Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Сакич назвал одну из причин неудачного старта сезона

Тренер «Спартака» Сакич назвал одну из причин неудачного старта сезона
Комментарии

Тренер «Спартака» Ненад Сакич назвал один из факторов неудачного начала сезона для красно-белых. Сегодня, 12 августа, московский клуб проиграл в серии пенальти в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:1, 3:4 пен.). Также на текущий момент «Спартак» занимает 11-е место в Мир Российской Премьер-Лиге.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

«Конечно, мы должны обыгрывать такого соперника, как «Динамо». По качеству мы их превосходим. Но футбол — такая игра. Этот соперник и раньше нам создавал проблемы.

Мы понимаем, что начало сезона не такое, на которое мы рассчитывали. Факторов много: в двух матчах мы играли в меньшинстве», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

