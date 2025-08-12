Тренер «Спартака» Сакич назвал одну из причин неудачного старта сезона

Тренер «Спартака» Ненад Сакич назвал один из факторов неудачного начала сезона для красно-белых. Сегодня, 12 августа, московский клуб проиграл в серии пенальти в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:1, 3:4 пен.). Также на текущий момент «Спартак» занимает 11-е место в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, мы должны обыгрывать такого соперника, как «Динамо». По качеству мы их превосходим. Но футбол — такая игра. Этот соперник и раньше нам создавал проблемы.

Мы понимаем, что начало сезона не такое, на которое мы рассчитывали. Факторов много: в двух матчах мы играли в меньшинстве», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

