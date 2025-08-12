Тренер «Спартака» Сакич назвал одну из причин неудачного старта сезона
Тренер «Спартака» Ненад Сакич назвал один из факторов неудачного начала сезона для красно-белых. Сегодня, 12 августа, московский клуб проиграл в серии пенальти в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:1, 3:4 пен.). Также на текущий момент «Спартак» занимает 11-е место в Мир Российской Премьер-Лиге.
Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87' 1:1 Литвинов – 90+5'
«Конечно, мы должны обыгрывать такого соперника, как «Динамо». По качеству мы их превосходим. Но футбол — такая игра. Этот соперник и раньше нам создавал проблемы.
Мы понимаем, что начало сезона не такое, на которое мы рассчитывали. Факторов много: в двух матчах мы играли в меньшинстве», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
