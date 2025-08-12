Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Где окажется Джанлуиджи Доннарумма после ухода из «ПСЖ»?

Где окажется Джанлуиджи Доннарумма после ухода из «ПСЖ»?
Комментарии

Итальянский вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма в социальной сети объявил о своём уходе из клуба. «Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться прогнозом, где продолжит карьеру титулованный голкипер, пройдя небольшой опрос.

Доннарумме 26 лет, он играл за парижан с июля 2021 года. Голкипер провёл за клуб 161 матч, в 56 из которых оставил ворота в неприкосновенности. В составе «ПСЖ» Джанлуиджи взял 10 трофеев: четыре раза стал чемпионом Франции, дважды — обладателем Кубка страны, три раза — победителем Суперкубка, также в активе итальянца победа в Лиге чемпионов.

Ранне Доннарумма защищал цвета «Милана», за который дебютировал во взрослом футболе в возрасте 16 лет.

Материалы по теме
Джанлуиджи Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ»
Материалы по теме
«ПСЖ» загнал Доннарумму в угол. У вратаря три варианта решения по своему будущему
«ПСЖ» загнал Доннарумму в угол. У вратаря три варианта решения по своему будущему
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android