Где окажется Джанлуиджи Доннарумма после ухода из «ПСЖ»?

Итальянский вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма в социальной сети объявил о своём уходе из клуба. «Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться прогнозом, где продолжит карьеру титулованный голкипер, пройдя небольшой опрос.

Доннарумме 26 лет, он играл за парижан с июля 2021 года. Голкипер провёл за клуб 161 матч, в 56 из которых оставил ворота в неприкосновенности. В составе «ПСЖ» Джанлуиджи взял 10 трофеев: четыре раза стал чемпионом Франции, дважды — обладателем Кубка страны, три раза — победителем Суперкубка, также в активе итальянца победа в Лиге чемпионов.

Ранне Доннарумма защищал цвета «Милана», за который дебютировал во взрослом футболе в возрасте 16 лет.