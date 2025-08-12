«Ливерпуль» согласовал условия личного контракта с защитником сборной Англии — Романо

«Ливерпуль» достиг договорённости с центральным защитником «Кристал Пэлас» и сборной Англии Марком Гехи об условиях личного контракта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, мерсисайдцы ведут переговоры с «орлами» о сделке на сумму в £ 35 млн (€ 40,6 млн). Подчёркивается, что переход 25-летнего игрока в «Ливерпуль» может состояться в ближайшее время.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Гехи с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

За взрослую сборную Англии Гехи сыграл 23 встречи во всех турнирах.

