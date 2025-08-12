Игрок «Динамо» Мх Пальцев объяснил свой жест после забитого пенальти в ворота «Спартака»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал о своём жесте, показанном после реализованного пенальти в ворота «Спартака» в очном матче команд во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, 3:4 пен.). Футболист изобразил жест, имитирующий звонок по телефону.

«Кому звонил после забитого пенальти? Гаджи Муслимовичу», — передаёт слова Пальцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

У махачкалинцев гол на 87-й минуте забил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен за нарушение правил Пабло Солари на Темиркане Сундукове в штрафной площади. На 90+5-й минуте счёт сравнял Руслан Литвинов, который головой замкнул подачу Даниила Зорина с фланга.

Материалы по теме Тренер «Спартака» Сакич назвал одну из причин неудачного старта сезона

Самые титулованные футбольные клубы России: