«Спартак» обратился к болельщикам после матча с «Динамо» Мх с проигрышем в серии пенальти

Московский «Спартак» в телеграм-канале обратился к болельщикам после матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо». Основное время встречи закончилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти команда Деяна Станковича уступила со счётом 3:4.

«Спасибо всем, кто пришёл вечером в будний день поддержать команду», — написано в сообщении «Спартака». При этом публикация сопровождена эмодзи разбитого сердца.

У махачкалинцев гол на 87-й минуте забил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен за нарушение правил Пабло Солари на Темиркане Сундукове в штрафной площади. На 90+5-й минуте счёт сравнял Руслан Литвинов, который головой замкнул подачу Даниила Зорина с фланга.

Материалы по теме Тренер «Спартака» Сакич назвал одну из причин неудачного старта сезона

Как появился «Спартак»: