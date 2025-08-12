«Спартак» обратился к болельщикам после матча с «Динамо» Мх с проигрышем в серии пенальти

Московский «Спартак» в телеграм-канале обратился к болельщикам после матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо». Основное время встречи закончилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти команда Деяна Станковича уступила со счётом 3:4.
«Спасибо всем, кто пришёл вечером в будний день поддержать команду», — написано в сообщении «Спартака». При этом публикация сопровождена эмодзи разбитого сердца.
У махачкалинцев гол на 87-й минуте забил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен за нарушение правил Пабло Солари на Темиркане Сундукове в штрафной площади. На 90+5-й минуте счёт сравнял Руслан Литвинов, который головой замкнул подачу Даниила Зорина с фланга.
