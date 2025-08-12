Защитник «Динамо» Мх Пальцев прокомментировал победу над «Спартаком» в Кубке России

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался о победе в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:1, 4:3 пен.).

«То, что «Спартак» вышел резервным составом, ничего не меняет. Это такая же хорошая команда, которая очень хорошо играет в футбол. Нам всегда тяжело против грандов, но и им тяжелее играть против нас, потому что мы по большей части действуем от обороны и проводим хорошие контратаки. Мы постепенно прибавляем во многих аспектах, в том числе стараемся больше играть с мячом и не бояться», — передаёт слова Пальцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.