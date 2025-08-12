Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 12 августа

Сегодня, 12 августа, состоялась первая ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы 12 августа:

«Шелбурн» (Ирландия) — «Риека» (Хорватия) — 1:3 (первый матч — 2:1).

В раунде плей-офф «Риека» встретится с победителем пары ПАОК (Греция) — «Вольфсберг» (Австрия).

В четверг, 14 августа, состоятся оставшиеся ответные матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы. Раунд плей-офф стартует 21 августа, ответные встречи этой стадии будут сыграны 28 августа.

Действующий победитель Лиги Европы — английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша турнира команда одержала победу над «Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом.