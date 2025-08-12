Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Я рассмеялся». Защитник «Динамо» Мх Пальцев — о реакции на гол «Спартака»

«Я рассмеялся». Защитник «Динамо» Мх Пальцев — о реакции на гол «Спартака»
Комментарии

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев ответил, что почувствовал, когда «Спартак» сравнял счёт на 90+5-й минуте матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, 3:4 пен.)

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

— Что почувствовали, когда «Спартак» сравнял счёт в концовке?
— Я рассмеялся. Всё равно гол «Спартака» вытекал из игры во втором тайме. Должны были предотвратить, но не справились, — передаёт слова Пальцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Махачкалинское «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева набрало пять очков и идёт на первом месте в таблице группы С. «Спартак», который возглавляет Деян Станкович, с четырьмя очками располагается на втором месте.

Игрок «Динамо» Мх Пальцев объяснил свой жест после забитого пенальти в ворота «Спартака»

Самые титулованные футбольные клубы России:

