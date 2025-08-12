Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Црвена Звезда» победила «Лех» по сумме встреч в квалификации Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» победила «Лех» по сумме встреч в квалификации Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Црвена Звезда» (Сербия) и «Лех» (Польша). После финального свистка зафиксирован счёт 1:1, первую встречу этих команд выиграли красно-белые (3:1). Игра прошла на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье (Франция).

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 1
Лех П
Познань, Польша
1:0 Ндиайе – 45+1'     1:1 Исхак – 90+3'    
Удаления: Родригао – 56' / нет

Шериф Ндиайе на 45+1-й минуте реализовал пенальти и вывел красно-белых вперёд, Микаэль Исхак на 90+3-й минуте сравнял счёт в этой игре. Стоит отметить, что хозяева поля играли в меньшинстве с 57-й минуты: тогда красную карточку получил Родригао.

В следующем раунде турнира «Црвена Звезда» сыграет с кипрским «Пафосом». «Лех» в плей-офф Лиги Европы встретится с бельгийским «Генком».

Календарь квалификации Лиги чемпионов
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Копенгаген» забил пять голов «Мальмё» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android