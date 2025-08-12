Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Црвена Звезда» победила «Лех» по сумме встреч в квалификации Лиги чемпионов

Завершён ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Црвена Звезда» (Сербия) и «Лех» (Польша). После финального свистка зафиксирован счёт 1:1, первую встречу этих команд выиграли красно-белые (3:1). Игра прошла на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье (Франция).

Шериф Ндиайе на 45+1-й минуте реализовал пенальти и вывел красно-белых вперёд, Микаэль Исхак на 90+3-й минуте сравнял счёт в этой игре. Стоит отметить, что хозяева поля играли в меньшинстве с 57-й минуты: тогда красную карточку получил Родригао.

В следующем раунде турнира «Црвена Звезда» сыграет с кипрским «Пафосом». «Лех» в плей-офф Лиги Европы встретится с бельгийским «Генком».