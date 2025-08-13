Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стоит ли «Спартаку» уволить Деяна Станковича перед матчем с «Зенитом»?

После четырёх туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал четыре очка и занимает 11-е место. В 5-м туре РПЛ команда Деяна Станковича встретится с «Зенитом». Игра состоится в субботу, 16 августа.

«Чемпионат» предлагает вам пройти опрос на тему: «Стоит ли «Спартаку» уволить Деяна Станковича перед матчем с «Зенитом»?»

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

Во вторник, 12 августа, «Спартак» проиграл в серии пенальти махачкалинскому «Динамо» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, 3:4 пен.). После двух туров соревнования команда сербского специалиста набрала три очка и занимает второе место в квартете С.

Как появился «Спартак»: