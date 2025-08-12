Полузащитник «Спартака» Зорин прокомментировал поражение от «Динамо» Махачкала

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин поделился мнением о проигрыше красно-белых в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:1, 3:4 пен.).

«Конечно, получился тяжёлый матч, который фактически мы проиграли. После забитого мяча были положительные эмоции, но мы всё равно проиграли матч, что ещё более обидно и тяжело.

Большое спасибо болельщикам. У нас не самые удачные результаты, но они ходят на стадион и поддерживают нас. Большая честь играть за «Спартак» при такой поддержке.

Антон Заболотный цепляется на верхние мячи, поэтому у нас есть опция игры через подачи. Но соперник оборонялся достаточно большим количеством футболистов. Тяжело играть, когда команда противника так защищается. У нас один из планов был, чтобы Антон выигрывал верх, а забирали подборы. Я, Манфред, Зоба должны были забирать подборы и продолжать атаки команды. Уже дальше их должны были разгонять на флангах Дмитриев и Хлусевич», — передаёт слова Зорина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

