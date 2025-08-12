Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Спартака» Зорин прокомментировал поражение от «Динамо» Махачкала

Полузащитник «Спартака» Зорин прокомментировал поражение от «Динамо» Махачкала
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин поделился мнением о проигрыше красно-белых в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:1, 3:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

«Конечно, получился тяжёлый матч, который фактически мы проиграли. После забитого мяча были положительные эмоции, но мы всё равно проиграли матч, что ещё более обидно и тяжело.

Большое спасибо болельщикам. У нас не самые удачные результаты, но они ходят на стадион и поддерживают нас. Большая честь играть за «Спартак» при такой поддержке.

Антон Заболотный цепляется на верхние мячи, поэтому у нас есть опция игры через подачи. Но соперник оборонялся достаточно большим количеством футболистов. Тяжело играть, когда команда противника так защищается. У нас один из планов был, чтобы Антон выигрывал верх, а забирали подборы. Я, Манфред, Зоба должны были забирать подборы и продолжать атаки команды. Уже дальше их должны были разгонять на флангах Дмитриев и Хлусевич», — передаёт слова Зорина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Материалы по теме
«Спартак» обратился к болельщикам после матча с «Динамо» Мх с проигрышем в серии пенальти

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android