Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 12 августа

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 12 августа
Комментарии

Во вторник, 12 августа, состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 12 августа:

«Карабах» (Азербайджан) — «Шкендия» (Македония) — 5:1 (первый матч — 1:0);
«Копенгаген» (Дания) — «Мальмё» (Швеция) — 5:0 (0:0);
«Фенербахче» (Турция) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 5:2 (1:2);
«Пафос» (Кипр) — «Динамо» Киев (Украина) — 2:0 (1:0);
«Виктория» (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 2:1 (0:3);
«Брюгге» (Бельгия) — «Зальцбург» (Австрия) — 3:2 (1:0);
«Ференцварош» (Венгрия) — «Лудогорец» (Болгария) — 3:0 (0:0);
«Слован» (Словакия) — «Кайрат» (Казахстан) — 1:0 (3:4 пен.) (0:1);
«Бенфика» (Португалия) — «Ницца» (Франция) — 2:0 (2:0);
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Лех» (Польша) — 1:1 (3:1).

Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

