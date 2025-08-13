«Кайрат» победил «Слован» по сумме встреч и вышел в следующий раунд квалификации ЛЧ

Окончен ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Слован» (Словакия) и «Кайрат» (Казахстан). Победу со счётом 1:0 в этом матче одержал «Слован», сравняв таким образом счёт в противостоянии (1:1). В дополнительное время команды голов не забили, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты клуба из Алма-Аты — 4:3.

Единственный гол в этой встрече забил Роберт Мак на 30-й минуте.

В следующем раунде отборочного этапа турнира «Кайрат» встретится с шотландским «Селтиком». «Слован» в плей-офф Лиги Европы сыграет с «Янг Бойз» из Швейцарии.