Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кайрат» победил «Слован» по сумме встреч и вышел в следующий раунд квалификации ЛЧ

«Кайрат» победил «Слован» по сумме встреч и вышел в следующий раунд квалификации ЛЧ
Комментарии

Окончен ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Слован» (Словакия) и «Кайрат» (Казахстан). Победу со счётом 1:0 в этом матче одержал «Слован», сравняв таким образом счёт в противостоянии (1:1). В дополнительное время команды голов не забили, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты клуба из Алма-Аты — 4:3.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 21:15 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
1 : 0
3 : 4
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Мак – 30'    

Единственный гол в этой встрече забил Роберт Мак на 30-й минуте.

В следующем раунде отборочного этапа турнира «Кайрат» встретится с шотландским «Селтиком». «Слован» в плей-офф Лиги Европы сыграет с «Янг Бойз» из Швейцарии.

Календарь квалификации Лиги чемпионов
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Црвена Звезда» победила «Лех» по сумме встреч в квалификации Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android