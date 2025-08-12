Скидки
Главная Футбол Новости

Даниил Зорин назвал минусом отсутствие Станковича на бровке в матче с «Динамо» Махачкала

Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин высказался об отсутствии на бровке дисквалифицированного главного тренера красно-белых Деяна Станковича во время матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:1, 3:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

«Конечно, мы хотим побеждать в каждом матче и реабилитироваться после неудачных игр в чемпионате. Тренер настроил нас перед выездом на матч, потому что его не было в раздевалке из-за дисквалификации. Мы хотели проявить себя. Играли ребята, которые получают меньше игровой практики. Конечно, все привыкли к Станковичу, его эмоциям и подсказам. Периодически он может что-то изменить, а то, что его не было на бровке, идёт в минус команде», — передаёт слова Зорина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

