Даниил Зорин назвал минусом отсутствие Станковича на бровке в матче с «Динамо» Махачкала

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин высказался об отсутствии на бровке дисквалифицированного главного тренера красно-белых Деяна Станковича во время матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:1, 3:4 пен.).

«Конечно, мы хотим побеждать в каждом матче и реабилитироваться после неудачных игр в чемпионате. Тренер настроил нас перед выездом на матч, потому что его не было в раздевалке из-за дисквалификации. Мы хотели проявить себя. Играли ребята, которые получают меньше игровой практики. Конечно, все привыкли к Станковичу, его эмоциям и подсказам. Периодически он может что-то изменить, а то, что его не было на бровке, идёт в минус команде», — передаёт слова Зорина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

