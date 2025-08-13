«Бенфика» вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, обыграв «Ниццу»

Португальская «Бенфика» одержала победу над французской «Ниццей» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча в Лиссабоне завершилась со счётом 2:0.

Голы забили Фредрик Эурснес (19-я минута) и Андреас Шельдеруп (27).

Первая игра на поле «Ниццы» также закончилась победой «Бенфики» со счётом 2:0. По сумме двух матчей (4:0) команда Бруну Лаже вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с турецким «Фенербахче», которым руководит португалец Жозе Моуринью.

Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.