Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бенфика — Ницца, результат матча 12 августа 2025, счет 2:0, 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов 2025/2026

«Бенфика» вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, обыграв «Ниццу»
Комментарии

Португальская «Бенфика» одержала победу над французской «Ниццей» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча в Лиссабоне завершилась со счётом 2:0.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 0
Ницца
Ницца, Франция
1:0 Эурснес – 19'     2:0 Шельдеруп – 27'    

Голы забили Фредрик Эурснес (19-я минута) и Андреас Шельдеруп (27).

Первая игра на поле «Ниццы» также закончилась победой «Бенфики» со счётом 2:0. По сумме двух матчей (4:0) команда Бруну Лаже вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с турецким «Фенербахче», которым руководит португалец Жозе Моуринью.

Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Календарь квалификации Лиги чемпионов
Турнирная таблица квалификации Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Фенербахче» Моуринью разгромил «Фейеноорд» в матче квалификации ЛЧ с семью голами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android