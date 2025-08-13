Игрок «Спартака» Зорин высказался о незабитом пенальти в матче с «Динамо» Махачкала
Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин поделился эмоциями после нереализованного пенальти в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:1, 3:4 пен.).
Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87' 1:1 Литвинов – 90+5'
«Когда закончился матч, подошли к тренеру, где написали список исполнителей 11-метровых ударов. Уже потом пошли бить. До игры после тренировок мы достаточно часто отрабатываем штрафные удары и пенальти. Это обычная вещь. Ребята меня поддержали из-за незабитого пенальти. Я очень расстроился, ведь были положительные эмоции из-за того, что сравняли счёт. А тут я не забил, и мы проиграли матч», — передаёт слова Зорина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
