Игрок «Спартака» Зорин высказался о незабитом пенальти в матче с «Динамо» Махачкала

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин поделился эмоциями после нереализованного пенальти в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:1, 3:4 пен.).

«Когда закончился матч, подошли к тренеру, где написали список исполнителей 11-метровых ударов. Уже потом пошли бить. До игры после тренировок мы достаточно часто отрабатываем штрафные удары и пенальти. Это обычная вещь. Ребята меня поддержали из-за незабитого пенальти. Я очень расстроился, ведь были положительные эмоции из-за того, что сравняли счёт. А тут я не забил, и мы проиграли матч», — передаёт слова Зорина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

