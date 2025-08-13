Игрок «Спартака» Зорин: мы будем готовиться дальше, чтобы переломить неудачный ход событий

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин высказался о текущих результатах красно-белых после матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:1, 3:4 пен.). Также на сегодняшний день московский клуб занимает 11-е место в Мир Российской Премьер-Лиге.

«У «Спартака» не всё получается, у нас не очень хорошие результаты. Мы работаем на тренировках, отрабатываем и готовимся к следующим матчам. К сожалению, такие результаты, но будем готовиться дальше, чтобы переломить этот неудачный ход событий. Причину будем разбирать с тренером, почему сегодняшний матч сложился не так, как мы хотели», — передаёт слова Зорина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Материалы по теме Тренер «Спартака» Сакич назвал одну из причин неудачного старта сезона

Как появился «Спартак»: