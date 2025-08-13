Скидки
Игрок «Спартака» Зорин: мы будем готовиться дальше, чтобы переломить неудачный ход событий

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин высказался о текущих результатах красно-белых после матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:1, 3:4 пен.). Также на сегодняшний день московский клуб занимает 11-е место в Мир Российской Премьер-Лиге.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

«У «Спартака» не всё получается, у нас не очень хорошие результаты. Мы работаем на тренировках, отрабатываем и готовимся к следующим матчам. К сожалению, такие результаты, но будем готовиться дальше, чтобы переломить этот неудачный ход событий. Причину будем разбирать с тренером, почему сегодняшний матч сложился не так, как мы хотели», — передаёт слова Зорина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

