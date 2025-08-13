«Интер» не смог обыграть команду из Серии В в товарищеском матче
Поделиться
Миланский «Интер» не смог обыграть «Монцу» в товарищеском матче перед стартом нового сезона чемпионата Италии. Встреча в Монце завершилась со счётом 2:2.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
12 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Монца
Монца, Италия
Окончен
2 : 2
Интер М
Милан, Италия
1:0 Чиурриа – 33' 1:1 Биринделли – 45+1' 1:2 Эспозито – 52' 2:2 Асси – 89'
В составе хозяев отличились Патрик Чиурриа (33-я минута) и Пауло Асси (89). Гости забили мячи после автогола Самуэле Биринделли (45+1) и гола Франческо Эспозито (52).
16 августа команда Кристиана Киву проведёт ещё один товарищеский матч, соперником миланцев станет греческий «Олимпиакос». 25 августа «Интер» примет «Торино» в 1-м туре Серии А.
«Монца» по итогам минувшего сезона вылетела в Серию В, 23 августа команда сыграет дома с клубом «Мантова».
Материалы по теме
Комментарии
- 13 августа 2025
-
01:22
-
00:57
-
00:55
-
00:49
-
00:45
-
00:38
-
00:36
-
00:24
-
00:15
-
00:14
-
00:11
-
00:10
-
00:05
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 12 августа 2025
-
23:59
-
23:56
-
23:49
-
23:44
-
23:42
-
23:40
-
23:40
-
23:33
-
23:30
-
23:26
-
23:22
-
23:19
-
23:15
-
23:09
-
23:09
-
23:03
-
23:00
-
22:57
-
22:56