«Интер» не смог обыграть команду из Серии В в товарищеском матче

«Интер» не смог обыграть команду из Серии В в товарищеском матче
Комментарии

Миланский «Интер» не смог обыграть «Монцу» в товарищеском матче перед стартом нового сезона чемпионата Италии. Встреча в Монце завершилась со счётом 2:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
12 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Монца
Монца, Италия
Окончен
2 : 2
Интер М
Милан, Италия
1:0 Чиурриа – 33'     1:1 Биринделли – 45+1'     1:2 Эспозито – 52'     2:2 Асси – 89'    

В составе хозяев отличились Патрик Чиурриа (33-я минута) и Пауло Асси (89). Гости забили мячи после автогола Самуэле Биринделли (45+1) и гола Франческо Эспозито (52).

16 августа команда Кристиана Киву проведёт ещё один товарищеский матч, соперником миланцев станет греческий «Олимпиакос». 25 августа «Интер» примет «Торино» в 1-м туре Серии А.

«Монца» по итогам минувшего сезона вылетела в Серию В, 23 августа команда сыграет дома с клубом «Мантова».

