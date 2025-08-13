Скидки
Доннарумма достиг соглашения с «Сити», за вратаря заплатят менее € 40 млн — L'Équipe

Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма достиг соглашения о контракте с «Манчестер Сити» и провёл беседу с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, французский гранд потребует за 26-летнего голкипера менее € 40 млн. Подчёркивается, что в течение последних нескольких недель английский клуб ждёт перехода голкипера Эдерсона в «Галатасарай» с целью добиться более конкретного прогресса в сделке по трансферу Доннаруммы.

Ранее футболист сборной Италии объявил об уходе из французского гранда. Действующее трудовое соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

«Бавария» может подписать Доннарумму в качестве замены для Нойера — Педулла

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

