Агент Доннаруммы: мы в шоке от «ПСЖ», клуб не проявил к нам никакого уважения

Агент Энцо Райола, представляющий интересы вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, высказался о ситуации 26-летнего голкипера в клубе. Ранее футболист сборной Италии объявил об уходе из французского гранда. В своём обращении к болельщикам он написал: «К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью коллектива и вносить свой вклад в его успех. Я разочарован и огорчён».

«Мы в шоке от «ПСЖ». После четырёх лет совместной работы в клубе нет никакого уважения. Мы также обсудим ситуацию с нашей юридической командой. Джиджио даже был готов снизить свою зарплату, но «ПСЖ» снова изменил условия», — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sport на своей странице в социальной сети X.

Доннарумма выступает в составе «ПСЖ» с лета 2021 года. За этот период вратарь принял участие в 161 матче во всех турнирах, 56 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме Джанлуиджи Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ»

Сколько зарабатывают футболисты: