«Спартак» проиграл восемь серий пенальти подряд, последняя победная была в 1994 году

«Спартак» проиграл восемь серий пенальти подряд, последняя победная была в 1994 году
Московский «Спартак» проиграл восьмую серию пенальти подряд и не побеждает в таких сериях 31 год.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

Во вторник, 12 августа, «Спартак» на своём поле уступил махачкалинскому «Динамо» в серии пенальти матча 2-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 1:1 (3:4 пен.). Неточные удары у красно-белых сделали Даниил Зорин и Роман Зобнин, их мячи отразил вратарь Давид Волк.

Красно-белые не могут одержать победу в серии пенальти в официальном матче с 1994 года, когда в финале Кубка России был обыгран ЦСКА (2:2, 4:2 пен.).

С тех пор «Спартак» проиграл восемь серий пенальти подряд – в 2007 году «Тереку» (1:1, 4:5 пен.) и «Селтику» (1:1, 4:5 пен.), в 2011-м – ЦСКА (3:3, 7:8 пен.) и «Волге» (1:1, 6:7 пен.), в 2012-м – «Ростову» (0:0, 2:3 пен.), в 2018-м – «Тосно» (1:1, 5:6 пен.) и в 2022-м – «Зениту» (0:0, 2:4 пен.).

