Тренер «Зенита» Семак объяснил выбор стартового состава на игру с «Рубином» в Кубке России

Тренер «Зенита» Семак объяснил выбор стартового состава на игру с «Рубином» в Кубке России
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий относительно выбора стартового состава на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (3:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Кассьерра – 70'     2:0 Кассьерра – 78'     3:0 Шилов – 83'    

— Сергей Богданович, вы довольно экспериментальный состав сегодня выпустили, в нём не было ни одного бразильца. Почему вы так решили? Это связано с тем, что лидеры готовятся к матчу со «Спартаком» или какая-то другая причина?
— Мы по не зависящим от нас причинам, форс-мажорным, прилетели в Петербург только позавчера вечером. У нас тренировки после игры с «Ахматом» буквально вчера один день был. И, конечно, те ребята, которые провели бо́льшую часть матча с «Ахматом», они в достаточно непростом состоянии функциональном и тоже ещё не восстановились. Поэтому максимально постарались на тех позициях, которые у нас есть, дать возможность сыграть ребятам, которые сыграли меньше в последнем матче. За исключением Эраковича, остальные в принципе все играли ребята, которые не вышли в составе на матч с «Ахматом». Поэтому я думаю, что сегодня сыграли нормально: кто-то – лучше, кто-то – хуже, но в целом кубковый настоящий матч, много борьбы, и до последних минут те же игроки «Рубина», стоит им отдать должное, старались забить, атаковали, играли активно. Я думаю, что в любом случае победа заслуженная, но очень-очень непростая, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

