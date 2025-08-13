Тренер «Зенита» Семак объяснил выбор стартового состава на игру с «Рубином» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий относительно выбора стартового состава на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (3:0).

— Сергей Богданович, вы довольно экспериментальный состав сегодня выпустили, в нём не было ни одного бразильца. Почему вы так решили? Это связано с тем, что лидеры готовятся к матчу со «Спартаком» или какая-то другая причина?

— Мы по не зависящим от нас причинам, форс-мажорным, прилетели в Петербург только позавчера вечером. У нас тренировки после игры с «Ахматом» буквально вчера один день был. И, конечно, те ребята, которые провели бо́льшую часть матча с «Ахматом», они в достаточно непростом состоянии функциональном и тоже ещё не восстановились. Поэтому максимально постарались на тех позициях, которые у нас есть, дать возможность сыграть ребятам, которые сыграли меньше в последнем матче. За исключением Эраковича, остальные в принципе все играли ребята, которые не вышли в составе на матч с «Ахматом». Поэтому я думаю, что сегодня сыграли нормально: кто-то – лучше, кто-то – хуже, но в целом кубковый настоящий матч, много борьбы, и до последних минут те же игроки «Рубина», стоит им отдать должное, старались забить, атаковали, играли активно. Я думаю, что в любом случае победа заслуженная, но очень-очень непростая, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».